Satevó, Chih., a 7 de febrero de 2026.– La comunidad de Satevó recibió al alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, en un encuentro regional en el que presidentas y presidentes municipales, así como liderazgos locales, le expresaron su respaldo y coincidieron en la necesidad de mantener la unidad para defender el futuro del estado.

Durante su mensaje, Marco Bonilla llamó a “defender a Chihuahua como se defiende lo sagrado” y advirtió sobre los riesgos que enfrenta el país en materia de seguridad, economía y campo. Señaló que, aunque se ha hablado de una disminución en homicidios, las desapariciones han aumentado, situaciones que no se pueden normalizar, especialmente cuando se trata de jóvenes.

El alcalde capitalino contrastó los resultados de gobiernos locales y federales, al subrayar que mientras en Chihuahua se generan empleos y se registran los mejores indicadores de seguridad de la última década, en otras regiones del país se han perdido fuentes de trabajo y se ha incrementado la violencia.

También se refirió al impacto que han tenido decisiones federales en sectores estratégicos como la ganadería y la agricultura, con pérdidas millonarias para el estado y afectaciones directas a productores.

“Los chihuahuenses nunca nos hemos arrodillado y no lo vamos a hacer. Somos un estado valiente, trabajador y leal, y vamos a dar la batalla por nuestros hijos y por el futuro de nuestra tierra”, expresó Bonilla, al reiterar que está listo para participar en la defensa de Chihuahua rumbo a los próximos años.

Por su parte, la alcaldesa de Satevó, Norma Muñoz, destacó que la reunión fue más que un encuentro formal, al tratarse de un espacio de amistad y colaboración entre municipios. Agradeció el respaldo que ha recibido su administración y subrayó la importancia de mantener la unidad y el trabajo conjunto para atender las necesidades de la región. “La unidad no significa pensar igual, sino coincidir en lo esencial y trabajar siempre poniendo a las personas en el centro de las decisiones”, afirmó.

En su intervención, el alcalde de Santa Isabel, Fernando Ortega, reconoció el trabajo del Gobierno del Estado y expresó que ve en Marco Bonilla una opción sólida que dé continuidad al desarrollo de Chihuahua. “Hay esperanza para que a nuestros municipios y al estado les vaya bien en los próximos años”, señaló.

Finalmente, la alcaldesa de San Francisco de Conchos, Norma Pavía, agradeció la invitación y resaltó el carácter trabajador de la gente de la región. Coincidió en que Chihuahua debe seguir siendo un estado libre, con oportunidades para las familias y con condiciones de seguridad y desarrollo para las futuras generaciones.

Al encuentro asistió el alcalde de Riva Palacio, Salvador Chacón Riva y representantes de diversos sectores, quienes refrendaron su disposición de seguir sumando esfuerzos en favor de la unidad y el desarrollo de Chihuahua.