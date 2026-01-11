Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, adscritos a la Estación de Policía del Distrito Poniente, realizaron la detención de René R. L., por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la ley federal de armas de fuego y explosivos, así como por daños a casa habitación.

Los hechos se registraron cuando agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia atendieron un reporte recibido a través del número de emergencias 911, en el que se alertaba sobre una persona realizando detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Perla y Del Cartón, en la colonia Morelos.

Al arribar al lugar, los oficiales ubicaron a varios sujetos agrediendo a un hombre que se encontraba en el suelo, por lo que, al dispersarse los agresores, los policías atendieron al masculino, quien presentaba lesiones visibles, percatándose durante la intervención, que el individuo portaba a la altura de la cintura un arma de fuego.

Tras asegurar el arma, una pistola calibre 9 milímetros, con su cargador abastecido con dos cartuchos útiles se procedió a la detención de quien se identificó con el nombre de Rene R. L. de 45 años.

Posteriormente, se presentó en el lugar una ciudadana, vecina del sector, quien manifestó que el detenido, a quien identifica como su vecino, había efectuado varios disparos en dirección a su domicilio, causando daños en la puerta de entrada.

Como parte de la investigación, los elementos policiales aseguraron, en dos puntos distintos de la vía pública, un total de seis casquillos percutidos calibre 9 milímetros vinculados a los hechos reportados.

Cabe señalar que, al consultar sus datos generales en el Sistema Plataforma Juárez, el analista en turno informó que el ahora detenido cuenta con antecedentes penales por el delito de homicidio, luego de que en el año 2013 privara de la vida a dos personas mediante el uso de un arma de fuego, y que apenas contaba con tres días de haber cumplido su sentencia.

Previa lectura de derechos, fue puesto a disposición ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos antes mencionados.