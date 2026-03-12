Exalcalde usaba el Museo Nacional del Tequila como residencia; Gobierno de Jalisco lo recupera

El Gobierno del Estado de Jalisco retomó de manera legal y administrativa el control del Museo Nacional del Tequila (MUNAT), ubicado en el municipio de Tequila, después de que el inmueble fuera cerrado al público y utilizado de forma irregular por el exalcalde Diego Rivera Navarro. La diligencia de recuperación, encabezada por Tatiana Anaya Zúñiga, consejera jurídica del estado, se llevó a cabo el 10 de marzo de 2026 con apoyo de diversas fuerzas de seguridad y un notario público, luego de que el ayuntamiento no entregara las llaves del recinto.

Según las investigaciones, el exalcalde mantuvo cerrado el museo desde 2025 y lo habría utilizado como residencia y oficina personal, además de realizar modificaciones estructurales sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), violando las normas para inmuebles históricos. El recinto, que es propiedad del Gobierno de Jalisco desde 1939, se encontraba bajo un comodato a favor del municipio para fines culturales, mismo que fue incumplido por la administración municipal anterior. Rivera Navarro enfrenta actualmente vinculación a proceso por diversos delitos, incluidos cargos relacionados con extorsión, delincuencia organizada y secuestro agravado, vinculados a una investigación federal mayor.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció que la Secretaría de Cultura estatal asumirá la operación del MUNAT y se destinarán aproximadamente 15 millones de pesos para la rehabilitación del edificio, con el objetivo de reabrirlo lo antes posible, idealmente antes del inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026. La rehabilitación se realizará en coordinación con la FGR y el INAH, y se planea convertir al museo en un espacio cultural dinámico con exposiciones sobre la historia, producción y tradición del tequila, así como áreas temáticas y actividades para visitantes.

El MUNAT es considerado un patrimonio cultural clave para la identidad de la región tequilera de Jalisco, y su reapertura se percibe como un impulso cultural y turístico importante para el estado.