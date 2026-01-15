Acudir al dentista al menos dos veces al año es clave para prevenir enfermedades y mantener una sonrisa saludable, señaló el maestro en Estomatología con opción Periodoncia, Jesús Eduardo Argumedo López, de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Durante estas revisiones, es posible identificar problemas en etapas tempranas, realizar limpiezas profesionales y orientar a los pacientes sobre técnicas adecuadas de cepillado y cuidado bucal, lo que contribuye a evitar complicaciones mayores.

Asimismo, la Facultad de Odontología cuenta con clínicas universitarias abiertas al público, donde se brinda atención integral en salud bucal a costos accesibles, permitiendo que más personas puedan recibir tratamientos de calidad, al tiempo que los estudiantes fortalecen su formación profesional bajo la supervisión de docentes especializados.

Argumedo López subrayó que una buena salud bucal no solo impacta en la estética, sino también en la salud general, ya que infecciones en la boca pueden derivar en complicaciones sistémicas.