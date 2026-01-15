La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, trabaja en dos reparaciones al sistema de alcantarillado, en diferentes sectores de la ciudad.

La primera intervención se realiza en la calle Frijol, donde se realiza la reposición de aproximadamente 110 metros de tubería, luego de que se registró un taponamiento ocasionado por desechos arrojados a la red sanitaria, así lo informó Enrique Motta, plomero del Distrito 1 de Alcantarillado.

“Se presentó un taponamiento en la línea general, sobre la calle Ceilán, provocado por garras, llantas y basura. Se van a reparar 110 metros de tubería y se tiene previsto concluir los trabajos el sábado”, explicó.

El segundo punto de atención se ubica, en el cruce de las calles Paseo del Sur y Municipio Libre, donde se repuso una descarga sanitaria, además del mantenimiento a la tubería con equipos especiales de inyección y succión, conocidos como vactor.

Estas acciones beneficiarán directamente a más de 5 mil familias que habitan en el sector, informó el ingeniero Ismael Coronal, coordinador del Distrito 4 de Alcantarillado.

“Estamos trabajando en la colonia Parajes del Sur, realizando el cambio de una descarga. Al mismo tiempo contamos con un equipo vactor y aprovechamos la reposición de la calle para dejar el drenaje”, puntualizó.

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, reitera el llamado a la ciudadanía a evitar arrojar basura y objetos que puedan provocar taponamientos y afectaciones en la infraestructura sanitaria.

La J+ trabaja diariamente para mejorar el funcionamiento de la red de alcantarillado, en beneficio de los juarenses.