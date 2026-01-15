La Secretaría de Turismo, llevó a cabo la ceremonia de premiación del Concurso Nacional de Cultura Turística 2024–2025.

Esta iniciativa fomenta la participación social, el interés por la sustentabilidad y la valoración del turismo como una herramienta para el desarrollo comunitario.

Asimismo, se consolida como un espacio para que niñas, niños y jóvenes expresen, a través del arte, su visión del turismo y la preservación del patrimonio cultural.

La ceremonia fue encabezada por la directora de Calidad Turística, María de Jesús Soto Sánchez quien destacó el compromiso de la dependencia con el fortalecimiento de la cultura turística en el estado.

En la categoría infantil, en la modalidad de dibujo, los ganadores fueron:

“Pueblos Mágicos: un lugar para soñar”, de Natalia Aguirre Castañeda, de la ciudad de Chihuahua, quien obtuvo el primer lugar a nivel estatal

“México, un viaje a su gastronomía y trajes típicos”, de María Fernanda Sánchez Guajardo, de la ciudad de Chihuahua, obteniendo el primer lugar a nivel nacional

“Día de Muertos, la fiesta continúa”, de Joan Alexander Estrada Ortega, de Cuauhtémoc, con el primer lugar a nivel nacional

En la categoría libre, los primeros lugares fueron para:

“Pueblos Mágicos: un lugar para soñar”, de Citlalli Jasleen Madrid González, de Bocoyna, en la categoría Fotografía

“México, un viaje a su gastronomía y trajes típicos”, de José Adhiel Erives García, de Chihuahua, en la categoría Fotografía

“Día de Muertos, la fiesta continúa”, de Alejandra Daniela Sandoval Arrieta, de Valle de Allende, en la categoría Ensayo