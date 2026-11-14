El Partido Revolucionario Institucional en Chihuahua aprobó los mecanismos de postulación para la gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos, el encuentro fue convocado por el presidente estatal del PRI y diputado federal, Alex Domínguez, y entre los principales asuntos contemplados en la primera sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del orden del día destacó la aprobación, de los procedimientos electivos que habrán de aplicarse para la selección de candidaturas a los distintos cargos de elección popular.

Para la gubernatura del estado, se propuso el mecanismo de elección directa en su modalidad de miembros y simpatizantes, mientras que para las diputaciones locales y ayuntamientos se planteó utilizar el procedimiento de Comisión para la Postulación de Candidaturas.

Asimismo, se analizó la propuesta de integración de la Comisión Estatal para la Postulación de Candidaturas, órgano que participará en los procesos internos correspondientes.

Otro de los puntos relevantes se aprobó la autorización para que el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Chihuahua, Alex Domínguez, inicie conversaciones con otras fuerzas políticas encaminadas a concretar y suscribir convenios de coalición y/o candidaturas comunes para la gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos.

La sesión forma parte de los procedimientos estatutarios del Partido Revolucionario Institucional y permitirá someter a consideración de sus órganos internos decisiones relacionadas con el próximo proceso electoral.

De acuerdo con la convocatoria, los trabajos se desarrollaron conforme a los estatutos partidistas y al Reglamento del Consejo Político Nacional, mediante la verificación del quórum legal, la instalación formal de la sesión y el desahogo de los asuntos establecidos en el orden del día.

En este contexto, Alex Domínguez recordó que el Partido Revolucionario Institucional es un partido sinónimo de progreso y desarrollo para la sociedad chihuahuense, al destacar su trayectoria histórica y su participación en la construcción de instituciones, infraestructura y políticas públicas que han contribuido al crecimiento de la entidad.

El dirigente estatal señaló que el PRI cuenta con una amplia historia de trabajo institucional y experiencia de gobierno, por lo que consideró fundamental fortalecer sus estructuras, consolidar sus procedimientos democráticos internos y mantener una organización permanente en los 67 municipios del estado.