La Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia Estatal de Investigación detuvo en flagrancia a un menor de 16 años de edad, y a un adulto de nombre Manuel Jesús R.R., por homicidio en grado de tentativa y el delito contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Para impedir su detención, los dos masculinos dispararon con armas de fuego a policías ministeriales que realizaban acciones en contra del narcomenudeo, en la calle Álvaro Obregón del Poblado de San Isidro, en el Valle de Juárez.

Durante la intervención policial, les aseguraron un fusil de asalto de calibre .223mm, abastecido con 21 cartuchos útiles y una pistola calibre .9mm, abastecida con cuatro cartuchos útiles, así como una mochila y un chaleco tipo táctico, además, tres cargadores y 120 municiones.

También, tres vehículos con reporte de robo, interpuestos en el presente año, de la marca Chevrolet línea Equinox, color plata, modelo 2019; un vehículo de la marca GMC línea Envoy, color azul, modelo 2004, y vehículo de la marca Chevrolet línea Tahoe, color negro, modelo 1999.

En el operativo participaron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y elementos del Ejército Mexicano.

Los detenidos de 16 y 24 años de edad, así como lo asegurado, quedaron a disposición de agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, quienes se encargarán de continuar con las investigaciones correspondientes.