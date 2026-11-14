Una duda resuelta entre compañeros puede convertirse en un impulso para seguir adelante en la carrera. Con ese espíritu, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) entregó constancias a 70 estudiantes que participaron como asesores en el Programa de Asesorías Académicas entre Pares, una iniciativa que une el conocimiento con la solidaridad universitaria.

La ceremonia se realizó a las 11:00 horas en el Edificio K del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB), donde se reconoció la colaboración de alumnos de los distintos campus de esta casa de estudios.

Sara Dávila, de la Jefatura de Orientación Universitaria y responsable del programa, explicó que esta estrategia tiene como objetivo disminuir el índice de reprobación mediante asesorías impartidas por estudiantes de niveles intermedios y avanzados a quienes inician su formación o enfrentan dificultades en alguna materia.

“Estos estudiantes nos los recomiendan los coordinadores de programa y los jefes de departamento porque tienen los mejores promedios. Contamos con participantes de todos los institutos y de todas las carreras”, comentó.

Además de apoyar el aprendizaje de sus compañeros, los asesores pueden desarrollar sus habilidades y acreditar hasta 240 horas de servicio social por semestre. Quienes lo requieren tienen la posibilidad de inscribirse nuevamente en los siguientes periodos hasta completar las 480 horas solicitadas. Sin embargo, la participación también nace del interés por ayudar: algunos estudiantes se incorporan de manera voluntaria, aun cuando no necesitan acreditar este requisito.

Durante este semestre se sumaron asesores de los programas de Médico Veterinario Zootecnista, Químico Farmacéutico Biólogo, Sociología, Geociencias, Arquitectura e Ingeniería Industrial, con sus respectivas materias. También se incorporaron estudiantes de los campus Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc.

Para Francisco Javier Arzola Lerma, alumno de séptimo semestre de Ingeniería en Sistemas Automotrices, uno de los principales beneficios de esta iniciativa es la oportunidad de aprender en compañía y encontrar espacios adicionales para aclarar dudas.

“Este programa te ayuda mucho a reunirte con compañeros que comparten su experiencia y te ayudan a aprender más. Son asesorías aparte de las clases, lo que permite organizar los tiempos. Si un tema no te queda claro, ahí puedes resolver tus dudas”, compartió.

Samari Ibarra Hernández, estudiante de noveno semestre de la Licenciatura en Arquitectura, destacó que su participación le permitió descubrir una forma de contribuir a la formación de otros universitarios.

“Más que completar nuestras horas de servicio, estás brindando apoyo a tus compañeros. En mis primeros semestres yo no conocía estas actividades y creo que para muchas personas son un gran apoyo, porque incluso puedes encontrar motivación para continuar en la carrera”, expresó.

Sus testimonios reflejaron el alcance de una iniciativa en la que compartir conocimientos también permite construir vínculos y acompañar a otros durante su trayectoria universitaria.

Por su parte, el Mtro. Pedro Yáñez, director general de Bienestar Universitario, mencionó que este es uno de los programas más nobles e importantes con los que cuenta esta dirección, “ya que llega directamente hacia el beneficio estudiantil, a través de compañeros que se apoyan entre ellos para poder mejorar las condiciones académicas de algunos estudiantes que tal vez pudieran presentar un rezago, alguna necesidad de conocimiento, alguna duda que tengan dentro de sus materias”.