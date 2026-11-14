En el marco del evento Mujer Rural 2026, organizado por el Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, el senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez, reconoció el trabajo y la aportación de las mujeres al desarrollo del campo, así como el respaldo que la gobernadora Maru Campos brinda a este sector.

El legislador destacó que defender a Chihuahua significa también proteger sus raíces, sus actividades productivas y las causas que dan identidad a los chihuahuenses, particularmente el cuidado del agua, la ganadería y la agricultura.

“Me siento muy honrado de reconocer el trabajo que nuestra gobernadora Maru Campos realiza por las mujeres de Chihuahua. Luchar significa defender nuestras causas, nuestra visión y aquello que es vital para nuestro estado, como el agua, la ganadería y la agricultura”, expresó.

Mario Vázquez señaló que las mujeres rurales son protagonistas de la vida productiva y comunitaria de Chihuahua, pues su esfuerzo y capacidad de organización son fundamentales para sacar adelante a sus familias y preservar las tradiciones del campo.

“Quienes tenemos orgullo de nuestras raíces y de ser originarios del campo chihuahuense sabemos de lo que son capaces las mujeres. No hay herramienta que una mamá no sepa utilizar, desde la pala hasta la motosierra. Aquí hemos visto su capacidad de trabajo y de organización”, manifestó.

El senador subrayó que reconocer a las mujeres rurales implica valorar su esfuerzo cotidiano y su contribución a la economía, la producción y el bienestar de las comunidades, así como respaldar las causas que defienden y que forman parte del presente y futuro de Chihuahua.