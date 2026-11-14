La Secretaría de la Función Pública (SFP) fortaleció su Brigada de Protección Civil con un curso de capacitación y entrega de equipo para atender emergencias dentro de sus instalaciones.

El secretario Roberto Javier Fierro Duarte encabezó el acto y reconoció a la empresa Secorp Seguridad Corporativa, por impartir el curso presencial “Primer Respondiente”.

Trece integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil practicaron cómo desalojar edificios, controlar fuegos en inmuebles y mantenerse a salvo en situaciones de riesgo, trabajaron el trato entre compañeros y el manejo de las emociones bajo presión, conforme a la NOM-035-STPS.

La brigada recibió 20 chalecos, 20 cascos de seguridad, 20 linternas con arnés para casco y 20 pares de guantes de carnaza.

Además, se entregó un botiquín equipado para soporte vital básico de trauma, un baumanómetro de pedestal, dos collarines ajustables y material de curación para el botiquín fijo.

El paquete incluye también, tres inmovilizadores tipo araña y tres para cráneo, ambos para camilla, que permiten trasladar con seguridad a una persona lesionada.

Con estas acciones, la SFP busca que su personal esté mejor preparado para responder con rapidez y cuidado ante cualquier eventualidad.