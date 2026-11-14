Forjar profesionistas en diversas áreas es uno de los propósitos de esta casa de estudios; el otro es contribuir, mediante su formación y desempeño profesional, a mejorar las condiciones de vida de la sociedad.

Con esa idea en mente, la Universidad realizó el “Conversatorio de intervenciones para la convivencia armónica y construcción de paz”, donde alumnos de posgrado presentaron sus trabajos de intervención social.

“Psicoeducación en comunicación asertiva: aplicación de técnica del ‘Yo’ para la convivencia armónica de religiosas mayores en asilo”, fue el tema que desarrolló y presentó la alumna Herlinda Pérez Loera.

Como introducción, Herlinda comentó que fue difícil realizar su trabajo debido a que se trata de una comunidad muy cerrada y con dogmas muy establecidos.

A manera de contexto de su población de estudio, explicó que, a nivel demográfico, actualmente enfrentan una crisis por la disminución de vocación religiosa. “Estas congregaciones están presentando un choque estructural derivado, precisamente, de estos cambios demográficos”.

En cuanto a su formación, la alumna de posgrado señaló que ellas tienen muy arraigado el rol del servicio bajo jerarquías de obediencia vertical, donde su función principal es la de servir a los demás en diversos roles.

“¿Qué hace tan especial esta comunidad? ¿Qué la hace diferente?”, fueron las preguntas que planteó Herlinda durante su presentación, para posteriormente señalar el moldeado que estas mujeres han recibido desde los 14 años, una edad en la que el adoctrinamiento surte efecto.

“Yo lo he visto en ellas por medio de sus votos. Que son el voto de pobreza, donde es un desapego total a lo material; el voto de castidad, que es esa entrega espiritual; y la obediencia, que es una subordinación, pero también es una renuncia a su propia voluntad, donde yo nada más obedezco, me guste o no”, explicó Herlinda.

Insatisfacción, sumisión, silencio y resignación son algunas de las actitudes que llega a experimentar esta comunidad religiosa a causa del adoctrinamiento que padecen desde muy jóvenes.

Los trabajos de intervención se presentaron en el aula magna Eduardo García Máynez, ubicada en el edificio A del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA), la mañana del viernes 13 como parte del cierre de las actividades del ciclo escolar de esta casa de estudios.

Los trabajos presentados dieron muestra de cómo la formación académica puede convertirse en una herramienta para atender necesidades sociales, promover relaciones más saludables y generar cambios en distintos entornos.