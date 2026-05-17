Enrique Inzunza, senador de Morena, acusado por EU de tener vínculos con Los Chapitos y el CJNG, aseguró a través de sus redes sociales que está en Sinaloa y negó tener contacto con autoridades extranjeras

“Estoy en Sinaloa, mi tierra, de la que estoy orgulloso, con las y los míos, gente buena y honesta” publicó el legislador.

Soy un hombre verídico y de instituciones. Siempre he servido a mi estado y mi país con rectitud, compromiso y honor.

Rechazo firmemente las imputaciones que se me formulan; son mendaces y carecen de todo sustento. Y así quedará demostrado en su momento. Es falso lo que se publica por medios de la derecha sobre contacto alguno con autoridades extranjeras. Tampoco tengo ni contrataré abogados. No hay razón para ello.

Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad. Estoy en Sinaloa, mi tierra, de la que estoy orgulloso, con las y los míos, gente buena y honesta. Atenderé, si se me formula, personal y puntualmente cualquier requerimiento que me hagan las autoridades de mi país, conforme a sus atribuciones constitucionales. Uno es lo que ha sido toda su vida. Mi honestidad y verticalidad están respaldadas por la veracidad de una trayectoria de trabajo, estudio y servicio con integridad, se leen en la publicación del senador morenista.

En dos ocasiones, el senador de morena, Enrique Inzunza, ha faltado a la Comisión Permanente. Luego de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos sobre sus vínculos con el crinen organizado, el legislador sinaloense dejó de acudir al Senado de la República, donde es legislador titular de la Comisión Permanente.

Proceso