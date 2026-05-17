Una adulta mayor encaró este sábado al senador morenista Juan Carlos Loera de la Rosa durante la concentración previa a la marcha de Morena en la capital del estado, luego de permanecer durante horas bajo las altas temperaturas en la glorieta de Pancho Villa.

“¡Tenemos tres horas en el sol, ya es hora de caminar!”, reclamó la mujer frente a decenas de asistentes, mientras el legislador se encontraba tomando agua frente a los presentes, muchos de ellos trasladados desde distintos municipios para participar en la movilización.

El momento generó reacciones entre los asistentes y comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde usuarios criticaron tanto el retraso en el arranque de la marcha como las condiciones en las que permanecieron adultos mayores y familias bajo el intenso calor.

La concentración fue convocada por Morena como parte de una movilización política en la ciudad de Chihuahua, en medio de un ambiente de confrontación entre simpatizantes del partido y sectores opositores.

El reclamo contra Juan Carlos Loera también reavivó críticas en redes relacionadas con su paso por la política federal durante el conflicto por el agua en Chihuahua en 2020, cuando el entonces gobierno federal impulsó la extracción de agua de las presas del estado en medio de una severa sequía.

Durante ese conflicto, productores agrícolas y campesinos de distintas regiones protestaron contra la apertura de compuertas en presas como La Boquilla, argumentando que la extracción ponía en riesgo el ciclo agrícola y el abasto para Chihuahua. Las manifestaciones derivaron en enfrentamientos con elementos de la Guardia Nacional, enviados para resguardar las instalaciones.

Uno de los hechos más graves ocurrió en septiembre de 2020, cuando una pareja de agricultores que había participado en las protestas fue atacada a balazos por elementos de la Guardia Nacional en Delicias. En el hecho murió Jéssica Silva, mientras su esposo, Jaime Torres, resultó gravemente herido. Diversos medios nacionales documentaron el caso y señalaron que los agentes dispararon contra la camioneta en la que viajaban.

Posteriormente, la Fiscalía de Chihuahua informó sobre presuntas irregularidades en la escena del crimen y acusaciones de manipulación de evidencia por parte de elementos federales.

El conflicto por el agua marcó uno de los episodios de mayor tensión política y social en Chihuahua durante el sexenio federal pasado, dejando enfrentamientos, bloqueos y una fuerte división entre productores agrícolas y el gobierno federal.