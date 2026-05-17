Una nueva tragedia golpeó a la Mixteca poblana durante la madrugada de este domingo, luego de que un grupo armado irrumpiera en una vivienda de la comunidad de Texcalapa, en el municipio de Tehuitzingo, y asesinara a diez personas que se encontraban dentro del inmueble.

Entre las víctimas se encontraban hombres, mujeres, una menor de edad y un bebé de apenas semanas de nacido, de acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades estatales.

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas del 17 de mayo, cuando vecinos de la Cuarta Sección de la comunidad despertaron tras escuchar una ráfaga de disparos. Minutos después observaron vehículos abandonar la zona a gran velocidad, por lo que solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

Al arribar al domicilio, policías municipales y paramédicos encontraron una escena marcada por múltiples impactos de bala y varias personas tiradas dentro de la casa.

Inicialmente se habló de nueve fallecidos; sin embargo, conforme avanzaron las diligencias, las autoridades confirmaron que el ataque dejó un saldo de diez víctimas mortales.

Paramédicos lograron localizar a una mujer con signos vitales y la trasladaron de emergencia a un hospital, aunque murió en el trayecto debido a la gravedad de las heridas.

La zona fue asegurada por elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, mientras personal de la Fiscalía General del Estado inició el levantamiento de cuerpos y la recopilación de evidencias.

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla confirmó mediante un comunicado que entre las víctimas había seis hombres, tres mujeres y una menor de edad, todos atacados por sujetos armados.

Aunque hasta ahora no se ha informado oficialmente el móvil del crimen, las primeras líneas de investigación apuntan a un posible ajuste de cuentas ligado a grupos delictivos que operan en la región de la Mixteca poblana.

Las investigaciones quedaron a cargo de la Coordinación de Investigación de Homicidios Dolosos con sede en Izúcar de Matamoros, instancia que continúa procesando la escena del crimen.

De acuerdo con reportes locales, desde hace varios días la comunidad presentaba fallas en los servicios de telefonía e internet, situación que complicó la comunicación inmediata con las corporaciones de seguridad.

La lentitud en el flujo de información provocó que la magnitud del ataque se conociera horas después, mientras los responsables lograban escapar de la zona.

La masacre ha generado conmoción en Puebla por la violencia con la que fue perpetrado el ataque, considerado ya uno de los episodios más graves registrados recientemente en la entidad.

Masacre en Puebla, asesinan a 10 personas



La Fiscalía General del Estado de Puebla abrió una carpeta de investigación tras el asesinato de 10 personas en el municipio de Tehuitzingo. Sujetos armados atacaron a balazos a las víctimas, entre las que se encuentran 6 hombres, 3… pic.twitter.com/o5AgG428mN — José Luis Morales (@JLMNoticias) May 17, 2026

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