-Insiste que, durante la marcha del sábado asistieron 20 personas.

Ariadna Montiel, dirigencia nacional de Morena informó a través de un comunicado que luego de realizarse el día sábado la marcha en contra de la gobernadora Maru Campos, recorrerá todo el País para recolectar firmas en contra de la gobernadora de Chihuahua.

Además, insistió que luego de la marcha realizada el día de ayer sábado, en la ciudad de Chihuahua, las estimaciones son de 20 mil personas convocadas en el Monumento División del Norte, y cuya marcha se realizó hasta Palacio de Gobierno.

El comunicado integró de Morena, se lee lo siguiente:

“El pueblo Chihuahuense demostró una vez más que está organizando y consciente de que nuestro estado necesita un cambio profundo en su gobierno.

Ayer, a pesar de las dificultades e intentos de obstaculización generados por parte de los gobiernos panistas; más de 20 mil Chihuahuenses clamamos al unísono: ¡Alto al entreguismo! ¡Fuera Maru!

Tal y como lo propuso nuestra Presidenta Nacional: Ariadna Montiel, pronto estaremos recorriendo el territorio de nueva cuenta para que de la mano del pueblo, juntos; iniciemos la recopilación de firmas para solicitar el juicio político en contra de María Eugenia Campos por las graves transgresiones a la constitución y al marco jurídico e institucional de nuestro país”, concluyó.