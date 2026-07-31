Con el fin de evitar atropellos, agentes de la Coordinación de Seguridad Vial se acercaron a diversos puntos de la ciudad, donde invitaron a peatones y conductores a transitar con precaución.

Los policías viales, entregaron información y exhortaron tanto a transeúntes como a automovilistas a una movilidad más segura para todas las personas. Los cruces que se atendieron fueron:

-Libertad y avenida De los Insurgentes

-Manuel Gómez Morín y Francisco Villarreal Torres

-Vicente Guerrero y avenida Tomás Fernández

-Bulevar Zaragoza y Valle del Cedro

Cabe mencionar que en lo que va de este año se han registrado 113 atropellos, los cuales han dejado 16 decesos, es por ello que mediante la campaña “Pongamos freno a los atropellos”, se busca concientizar mediante las siguientes recomendaciones:

Cruzar por las esquinas y pasos peatonales, nunca entre vehículos.

Caminar siempre por las aceras y no por la calle.

Utilizar puentes peatonales cuando estén disponibles.

Prestar atención a los semáforos y observar en ambas direcciones antes de cruzar.

Evitar el uso de dispositivos electrónicos mientras caminas o conduces.

Establecer contacto visual con el conductor y cerciorarse de que te haya visto.

Personas con discapacidad, niños y personas mayores deben cruzar acompañadas por un adulto.

Seguridad Vial invita a todos los peatones a seguir estas recomendaciones y fomentar una cultura de respeto y precaución en las calles, contribuyendo a una movilidad más segura para toda la comunidad juarense.