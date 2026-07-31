Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), localizaron y destruyeron un centro de almacenamiento y fabricación de explosivos durante un operativo conjunto realizado en la localidad de San Pedro Chinatú, municipio de Guadalupe y Calvo.

Durante los recorridos de reconocimiento terrestre, el Personal Operativo ubicó el lugar presuntamente utilizado para actividades delictivas, en donde aseguraron cientos de materiales, herramientas, componentes e insumos que se presume eran utilizados para la elaboración y manufactura de Artefactos Explosivos Improvisados (AAEEII).

Entre lo asegurado, se encuentran distintos componentes, que incluyen recipientes o contenedores, sustancias reactivas, sistemas de alimentación eléctrica, mecanismos de iniciación y activación, así como diversos materiales de conexión y ensamblaje, así como algunos morteros caseros ya terminados.

Concluidas las diligencias de inspección y el aseguramiento de los indicios, el complejo fue destruido e inutilizado conforme a los protocolos de seguridad establecidos, evitando con ello que siguiera siendo utilizado para la elaboración de este tipo de dispositivos.