Con seis cuadrillas desplegadas en diferentes sectores de la ciudad, el Gobierno Municipal mantiene el programa de bacheo permanente para atender las vialidades con mayor deterioro, informó el Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, durante un recorrido de supervisión en el fraccionamiento Pradera Dorada.

Explicó que este día los trabajos se realizaron sobre la calle Rancho Malpaso, donde las condiciones del pavimento requerían una intervención debido a la presencia de numerosos baches que afectaban la circulación vehicular.

Informó que de manera simultánea las cuadrillas también atendieron la calle Perú, en el tramo comprendido entre las avenidas Insurgentes y 16 de Septiembre, así como la calle Inocente Ochoa, entre Ramón Corona y Lerdo, además de otros puntos de la ciudad que forman parte de la programación diaria de la Dirección General de Obras Públicas.

Al respecto, el director general de Obras Públicas, Daniel González García, informó que actualmente son seis cuadrillas las que trabajan de manera permanente para dar respuesta a los reportes recibidos, con el propósito de mejorar las condiciones de las vialidades en diferentes zonas de la mancha urbana.

El alcalde Ortiz Orpinel hizo un llamado a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) para fortalecer la coordinación en los puntos donde existen fugas de drenaje, ya que estas afectan la durabilidad de las reparaciones realizadas sobre el pavimento.

“Nosotros vamos a bachear, pero si no se corrige de manera permanente el problema del drenaje, el daño volverá a presentarse”, indicó.

“También buscamos atender los malos olores que enfrentan las familias y avanzar de forma coordinada en beneficio de la ciudadanía”, señaló.

Mencionó que permanecen pendientes casos como el de El Mezquital, donde un brote de aguas residuales tiene más de tres años, así como otro ubicado en Riberas de los Manantiales, por lo que el Municipio continuará realizando las gestiones correspondientes ante las instancias responsables.

En materia de inversión, González García informó que este año se destinaron 80 millones de pesos para el programa de bacheo, de los cuales 60 millones ya fueron ejercidos, mientras que los 20 millones restantes se aplicarán en una nueva etapa que permitirá contratar más cuadrillas para ampliar la cobertura del programa.