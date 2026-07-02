El Agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos contra la Vida, de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, informó a Javier Arnoldo R. M., que se le investiga como probable responsable del delito de homicidio calificado, cometido a Luis David Z. R., la noche del 12 junio del año en curso, en Ciudad Juárez.

La detención de Javier Arnoldo R. M., se efectuó el pasado domingo 28 de junio, cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) le cumplimentaron la orden de aprehensión girada en su contra, y fue llevado a la audiencia de formulación de imputación.

De acuerdo con la investigación ministerial, en la citada fecha, el imputado disparó con un arma de fuego a la víctima en la calle Valle de las Peñas y Valle de Abajo, del fraccionamiento Valle del Sol.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado, y fijó para mañana 02 de junio, la audiencia de vinculación o no a proceso penal.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).