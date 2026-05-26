Gritos, ruido y tensión: así fue la protesta en pleno Congreso estatal

Momentos de tensión se vivieron este martes durante la sesión del Congreso del Estado realizada en Ciudad Juárez, luego de que un grupo de personas integrantes de la comunidad LGBT+ intentara interrumpir los trabajos legislativos mediante una protesta dentro del recinto.

Los manifestantes utilizaron bocinas, micrófonos y consignas para generar ruido mientras se desarrollaba la sesión, con el objetivo de expresar su inconformidad y llamar la atención de los legisladores presentes.

De acuerdo con los propios inconformes, la protesta surgió ante el temor de que durante la sesión se impulsaran acciones relacionadas con una posible cancelación o afectación al matrimonio igualitario en el estado de Chihuahua.

La manifestación provocó momentos de distracción y tensión dentro del recinto legislativo, mientras diputados y asistentes observaban el desarrollo de la protesta. A pesar del ruido generado por los manifestantes, la sesión continuó entre llamados al orden.