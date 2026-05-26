Una manifestación encabezada por integrantes de la comunidad LGBT+ terminó en enfrentamientos, daños materiales y un fuerte operativo de seguridad este martes durante la sesión del Congreso del Estado realizada en Ciudad Juárez.

@juareznoticias.com Enfrentamiento afuera del Congreso: policías dispersan protesta LGBT+ ♬ sonido original juareznoticias

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de 30 manifestantes acudieron al recinto estatal para exigir respeto al matrimonio igualitario y expresar su inconformidad con temas discutidos por diputados locales. Los asistentes utilizaron bocinas y consignas frente a las instalaciones.

La situación se tensó cuando el grupo intentó ingresar al recinto legislativo. Elementos de seguridad y guardias del lugar bloquearon el acceso, lo que derivó en empujones y golpes contra el personal de resguardo.

Ante el altercado, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado intervinieron para contener a los manifestantes y dispersar a las personas que intentaban ingresar por la fuerza. Testigos señalaron que los oficiales utilizaron gas lacrimógeno para controlar la situación.

Tras ser retirados del acceso principal, algunos manifestantes permanecieron afuera de las oficinas estatales, donde quemaron objetos y golpearon los cristales de las puertas principales, provocando daños materiales.

Decenas de policías estatales arribaron posteriormente al lugar para reforzar la seguridad y prevenir nuevos disturbios en la zona. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas o lesionadas.