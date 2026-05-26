Decenas de ciudadanos no pudieron realizar sus trámites este martes en las oficinas del Gobierno del Estado ubicadas en el área del Pueblito Mexicano, en Ciudad Juárez, luego de que los accesos principales fueran cerrados tras los disturbios registrados durante una manifestación.

@juareznoticias.com Caos en oficinas estatales: ciudadanos no pudieron realizar trámites ♬ sonido original – juareznoticias

Las instalaciones permanecieron resguardadas por guardias de seguridad y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, luego de los daños ocasionados durante la protesta realizada por integrantes de la comunidad LGBT+, quienes se manifestaron en el lugar mientras se desarrollaba una sesión ordinaria del Congreso del Estado.

Debido al cierre de puertas y restricciones de acceso, decenas de personas que acudieron al mediodía para realizar distintos trámites gubernamentales tuvieron que retirarse sin ser atendidas, ya que hasta ese momento no se había definido cuándo serían reabiertas las oficinas al público.

Algunos ciudadanos expresaron su molestia por la suspensión de actividades y señalaron que deberán regresar otro día para completar sus gestiones.

La protesta se llevó a cabo en el exterior del recinto estatal, donde los manifestantes expresaron su rechazo a diversas iniciativas y legislaciones discutidas durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado en Ciudad Juárez.

Durante varios momentos de tensión, los accesos principales permanecieron bloqueados y bajo vigilancia policial para evitar el ingreso de manifestantes al edificio gubernamental.