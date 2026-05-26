Una contramanifestación integrada por personas que se pronunciaron en contra del matrimonio igualitario y de las posturas de la comunidad LGBT+ se llevó a cabo este martes 26 de mayo frente a las instalaciones de El Pueblito Mexicano, en Ciudad Juárez, durante la sesión itinerante del Congreso del Estado.

@juareznoticias.com Grupos religiosos responden a manifestación LGBT+ frente al Congreso en Juárez ♬ sonido original – juareznoticias

El grupo opositor comenzó a concentrarse pocos minutos después de la llegada de integrantes de la comunidad LGBT+, quienes previamente se manifestaban en el lugar para expresar su rechazo a posibles iniciativas relacionadas con derechos igualitarios y para exigir respeto a sus garantías.

Los contramanifestantes portaban pancartas, cartulinas y bocinas con mensajes de carácter religioso y consignas en defensa de la familia tradicional. Entre los gritos que se escuchaban destacaban frases como: “Cristo salva, Cristo te va a salvar”.

En algunas de las pancartas también se podían leer mensajes en los que afirmaban que “el hombre y la mujer fueron creados de forma distinta por Dios”, además de expresar su rechazo al matrimonio igualitario.

La presencia de ambos grupos generó momentos de tensión en el exterior del recinto legislativo, aunque la situación permaneció bajo vigilancia mientras continuaba la sesión del Congreso del Estado.

La protesta y la contraprotesta llamaron la atención de ciudadanos y trabajadores que se encontraban en la zona, debido al uso de bocinas, consignas y cánticos por parte de ambos sectores.