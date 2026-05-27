Este martes fue localizado sin vida David Cruz Hinojos, de 58 años de edad, fotógrafo que durante dos décadas formó parte de una empresa periodística en Ciudad Juárez, noticia que generó consternación entre familiares, amigos y colegas del gremio.

De acuerdo con los primeros reportes, su cuerpo fue localizado por familiares al interior de su domicilio ubicado en la colonia Granjas Unidad. Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

David Cruz Hinojos, conocido entre compañeros y amistades como “El Gato”, nació el 20 de julio de 1967 y era ampliamente reconocido por su trayectoria dentro del periodismo fronterizo, donde dejó una huella por su profesionalismo y disposición para trabajar en coberturas de todo tipo.

Además de su labor como fotógrafo, tenía conocimientos en artes marciales y era aficionado a la elaboración de alimentos. En los últimos años también se desempeñaba como conductor de vehículos mediante plataformas digitales, manteniéndose siempre activo laboralmente.

Su fallecimiento tomó por sorpresa a muchas personas, especialmente porque era muy participativo en redes sociales y mantenía comunicación constante con amistades y colegas, quienes este martes comenzaron a expresar mensajes de tristeza y despedida.

Entre periodistas juarenses, la noticia provocó un profundo sentimiento de pérdida. Compañeros lo describieron como una persona caballerosa, trabajadora y valiente, destacando la amistad y el compañerismo que mostró durante años dentro y fuera de las coberturas periodísticas.

“Nos duele mucho su partida a todos los periodistas juarenses que lo conocimos”, expresaron colegas cercanos al fotógrafo, recordando el legado humano y profesional que deja entre quienes compartieron con él parte de su vida.

Descansa en paz, David Cruz Hinojos, “El Gato”.