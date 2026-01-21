miércoles, enero 21, 2026
Extorsionaban dos a un comerciante; pasarán 10 años en prisión

by EditorJRZ
La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de 10 años de prisión a Carlos V. M., y José Adrián T. H., por el delito de extorsión agravado, que cometieron el 29 de julio de 2025, a un comerciante en Ciudad Juárez.

Las investigaciones ministeriales, establecieron que los ahora sentenciados, intimidaron y amenazaron a la víctima mediante mensajes enviados a través de un perfil falso de red social, en donde les exigieron cantidades de 150 mil y 70 mil pesos, a cambio de no incendiar sus locales comerciales y de no hacerle daño a su familia.

Hechos por los que fueron detenidos por elementos de la Agencia Estatal de Investigación con órdenes de aprehensión, y un agente del Ministerio Público de la Unidad de Anti-Extorsiones, acreditó su probable responsabilidad, quedando vinculados a proceso.

Tras conocer los datos de prueba y argumentos incriminatorios presentados por la representación social, los imputados se apegaron a un procedimiento especial abreviado aceptando su responsabilidad, para que el Juez de Control conocedor de la causa penal, les impusiera la sentencia que purgarán en el Cereso número tres.

También, fueron condenados a pagar la cantidad de 48 mil 500 pesos por concepto de la reparación del daño.

