El trabajo que realiza el Gobierno Municipal a través de la dirección de Participación Ciudadana fue reconocido a nivel nacional, gracias al programa del Presupuesto Participativo, informó el titular de la dependencia, Sebastián Aguilera Brenes.

“Estamos muy contentos de recibir esta distinción como municipio, siempre muy claros y atentos a la instrucción del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, quien desde el día uno nos encargó fomentar y potencializar los alcances de la participación ciudadana”, señaló.

Dijo que los indicadores considerados para tal distinción fueron el impacto social, la cantidad de recursos, así como de obras y, por supuesto el número de personas participantes.

“El Presupuesto Participativo es un proyecto muy integral y transversal que conecta a todos los sectores, ya que se ha beneficiado a las asociaciones civiles, escuelas y colonias para mejorar en medida de lo posible nuestra comunidad”, destacó.

Ciudad Juárez obtuvo este segundo lugar en Buenas Prácticas Municipales 2025, solo por debajo del Municipio de Toluca en el Estado de México, quien por décimas se llevó el triunfo.

Aguilera Brenes indicó que en administraciones anteriores no se había visibilizado a la población que levantaba la mano para implementar acciones que mejoraran su entorno, fue hasta la administración del Presidente Pérez Cuéllar que se democratizó la participación en la toma de decisiones.

“Tenemos una gran responsabilidad por delante de seguir mejorando y de poner el nombre de Juárez en alto”, enfatizó el funcionario.