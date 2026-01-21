miércoles, enero 21, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Ubican a Ciudad Juárez en el segundo lugar a nivel nacional en el programa del Presupuesto Participativo
Portada

Ubican a Ciudad Juárez en el segundo lugar a nivel nacional en el programa del Presupuesto Participativo

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

El trabajo que realiza el Gobierno Municipal a través de la dirección de Participación Ciudadana fue reconocido a nivel nacional, gracias al programa del Presupuesto Participativo, informó el titular de la dependencia, Sebastián Aguilera Brenes.

“Estamos muy contentos de recibir esta distinción como municipio, siempre muy claros y atentos a la instrucción del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, quien desde el día uno nos encargó fomentar y potencializar los alcances de la participación ciudadana”, señaló.

Dijo que los indicadores considerados para tal distinción fueron el impacto social, la cantidad de recursos, así como de obras y, por supuesto el número de personas participantes.

“El Presupuesto Participativo es un proyecto muy integral y transversal que conecta a todos los sectores, ya que se ha beneficiado a las asociaciones civiles, escuelas y colonias para mejorar en medida de lo posible nuestra comunidad”, destacó.

banner

Ciudad Juárez obtuvo este segundo lugar en Buenas Prácticas Municipales 2025, solo por debajo del Municipio de Toluca en el Estado de México, quien por décimas se llevó el triunfo.

Aguilera Brenes indicó que en administraciones anteriores no se había visibilizado a la población que levantaba la mano para implementar acciones que mejoraran su entorno, fue hasta la administración del Presidente Pérez Cuéllar que se democratizó la participación en la toma de decisiones.

“Tenemos una gran responsabilidad por delante de seguir mejorando y de poner el nombre de Juárez en alto”, enfatizó el funcionario.

You Might Also Like

You may also like

Solicitan apoyo ciudadano para localizar a familiares de mujer extraviada en Los...

Finaliza proceso de entrevistas para elección de la persona titular de la...

Realizan rastreo en Santa Teresa en búsqueda de personas reportadas desaparecidas

Sostiene Maru Campos reunión de trabajo con Ernestina Godoy, fiscal general de...

Intensifica la JMAS las labores de mantenimiento en el Colector Teófilo Borunda

Destaca Chihuahua en el 2025 en el registro de marcas ante el...