Roberto Nájera Gutiérrez, alias “La Gallina”, fue extraditado el pasado 7 de enero de 2026 desde el Centro Estatal de Reinserción Social número 14, “El Amate”, en Cintalapa, Chiapas, a Estados Unidos, donde es requerido por una Corte Federal de Georgia por los delitos de asociación delictuosa y tráfico de cocaína.

De acuerdo con la solicitud de extradición DGPI/4837/23, Nájera Gutiérrez es señalado como presunto operador del Cártel de Sinaloa y líder de una organización criminal que, entre diciembre de 2013 y marzo de 2018, habría coordinado el tráfico de cocaína, heroína y metanfetaminas desde Belice y Guatemala hacia México, con destino final a Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses lo ubican como responsable de recibir cargamentos de cocaína en Honduras, coordinar su traslado a la frontera México–Guatemala y supervisar el flujo de ganancias producto de la venta de drogas, así como operaciones de lavado de dinero mediante la compra y mantenimiento de inmuebles y vehículos en territorio estadounidense.

Originario de Palenque, Chiapas, y también conocido como “Kung Fu Panda”, “Chendo” o “Gordo”, Nájera Gutiérrez fue detenido en México por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y cumplía condena en “El Amate”.

En 2023, Estados Unidos presentó la petición formal de extradición; la Secretaría de Relaciones Exteriores la autorizó en diciembre de 2024 y un tribunal colegiado confirmó la entrega al país vecino, al negar el amparo promovido por la defensa.

Publimetro