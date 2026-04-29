Fallece el actor Luis Alberto Riolobos tras una larga batalla contra una enfermedad renal

El mundo del entretenimiento mexicano está de luto con la confirmación del fallecimiento del actor Luis Alberto Riolobos Sobisch, quien perdió la vida el pasado 27 de abril a los 64 años, tras enfrentar complicaciones derivadas de una enfermedad renal que se agravó con el paso del tiempo.

Riolobos, conocido por su trabajo en series de televisión como La Rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y otras producciones de Televisa y Telemundo, mantuvo una trayectoria constante en la pantalla chica que lo convirtió en un rostro familiar para el público.

Durante los últimos meses su salud se deterioró de forma considerable, lo que lo llevó a ser hospitalizado en diversas ocasiones. Según información difundida, el actor también sufrió una trombosis que puso en riesgo sus extremidades, y aunque logró evitar una amputación, su condición general se vio seriamente afectada.

En sus redes sociales, familiares y amigos compartieron la noticia de su fallecimiento y extendieron una invitación a los servicios funerarios, en los que solicitaron a quienes asistan vestir de blanco, un deseo expresado por el propio Riolobos. En el comunicado se destacó que “su amor y su luz permanecerán en nuestros corazones”.

Pese a los esfuerzos médicos y al apoyo social que se generó en torno a su situación, incluyendo una campaña de recaudación de fondos para cubrir gastos hospitalarios, la enfermedad renal que padecía terminó por ser letal. En sus últimos días, Riolobos dejó las sesiones de diálisis para enfocarse en cuidados paliativos.

La noticia ha generado una oleada de mensajes de condolencias tanto de colegas como de seguidores, quienes recuerdan al actor por su profesionalismo y el legado que deja en la televisión mexicana.