Los delegados del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C. expresamos nuestra solidaridad con la televisora TV Azteca ante cualquier intento de presión, señalamiento o descalificación que pueda interpretarse como una amenaza al ejercicio pleno de la libertad de expresión y de prensa en México.

Más allá de coincidencias o diferencias con su línea editorial, consideramos que en una democracia auténtica debe prevalecer el respeto irrestricto al derecho de los medios de comunicación a informar, opinar, cuestionar y fijar posturas críticas frente al poder público, sin temor a represalias políticas, campañas de estigmatización o llamados al boicot desde cualquier esfera gubernamental.

La libertad de expresión no puede defenderse únicamente cuando las voces son afines al gobierno o coinciden con determinadas ideologías. Su verdadera fortaleza radica en proteger también a quienes piensan distinto, cuestionan o incomodan al poder. Debilitar a un medio por sus posturas editoriales representa un precedente preocupante para toda la prensa nacional.

Como organización integrada por periodistas y comunicadores de distintas regiones del país, reiteramos que el debate público debe sostenerse con argumentos y apertura democrática, nunca mediante intentos de intimidación o polarización que puedan vulnerar el derecho de la ciudadanía a recibir información plural.

México necesita más libertad, más periodismo crítico y más garantías para el ejercicio informativo, no menos. La diversidad de voces es esencial para la vida democrática y constituye un pilar fundamental de toda sociedad libre.

Por ello, hacemos un llamado a las autoridades, actores políticos y sociedad en general a privilegiar el respeto institucional, la tolerancia y la defensa permanente de la libertad de prensa como un derecho universal consagrado en nuestra Constitución.

Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C.

Delegados Nacionales.