martes, mayo 26, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Pronuncia el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores su solidaridad con Tv Azteca ante las declaraciones de la Presidenta Sheinbaum
PortadaTendencia

Pronuncia el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores su solidaridad con Tv Azteca ante las declaraciones de la Presidenta Sheinbaum

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Los delegados del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C. expresamos nuestra solidaridad con la televisora TV Azteca ante cualquier intento de presión, señalamiento o descalificación que pueda interpretarse como una amenaza al ejercicio pleno de la libertad de expresión y de prensa en México.

Más allá de coincidencias o diferencias con su línea editorial, consideramos que en una democracia auténtica debe prevalecer el respeto irrestricto al derecho de los medios de comunicación a informar, opinar, cuestionar y fijar posturas críticas frente al poder público, sin temor a represalias políticas, campañas de estigmatización o llamados al boicot desde cualquier esfera gubernamental.

La libertad de expresión no puede defenderse únicamente cuando las voces son afines al gobierno o coinciden con determinadas ideologías. Su verdadera fortaleza radica en proteger también a quienes piensan distinto, cuestionan o incomodan al poder. Debilitar a un medio por sus posturas editoriales representa un precedente preocupante para toda la prensa nacional.

Como organización integrada por periodistas y comunicadores de distintas regiones del país, reiteramos que el debate público debe sostenerse con argumentos y apertura democrática, nunca mediante intentos de intimidación o polarización que puedan vulnerar el derecho de la ciudadanía a recibir información plural.

banner

México necesita más libertad, más periodismo crítico y más garantías para el ejercicio informativo, no menos. La diversidad de voces es esencial para la vida democrática y constituye un pilar fundamental de toda sociedad libre.

Por ello, hacemos un llamado a las autoridades, actores políticos y sociedad en general a privilegiar el respeto institucional, la tolerancia y la defensa permanente de la libertad de prensa como un derecho universal consagrado en nuestra Constitución.

Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C.
Delegados Nacionales.

You Might Also Like

You may also like

Reparó la JMAS hundimiento en el fraccionamiento Campos Elíseos

Inicia programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”

Logra personal del CecyTech certificación internacional por facilitadores educativos

Certifica la UACJ ocho de sus espacios como espacios libres de humo

Pasará más de un siglo en la cárcel por homicidio múltiple en...

Caos en oficinas estatales: ciudadanos no pudieron realizar trámites