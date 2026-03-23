Estudiantes del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep) Plantel Juárez III, obtuvieron los primeros lugares en la eliminatoria estatal del XX Concurso Iberoamericano de Proyectos Estudiantiles Infomatrix 2026, realizada en Ciudad Juárez.

En esta competencia académica y tecnológica, en la que participaron un total de 80 equipos estudiantiles, la delegación del Conalep Juárez III destacó con la presentación de siete proyectos, obteniendo sobresalientes resultados en la categoría de Robótica Libre.

El equipo integrado por Damián Ortiz Pérez y Mauro Enrique Serrano Palomares, obtuvo medalla de oro con acreditación al evento Latinoamericano en San Luis Potosí, con el proyecto “Nottingham Light”, un semáforo inteligente diseñado para brindar apoyo a vehículos de emergencia.

A su vez, Pedro Esteban Cruz Lucero y Javier Adán Vázquez Ruiz, consiguieron medalla de plata con el proyecto “GES”, el cual consiste en un innovador sistema que genera electricidad a través del ruido.

Y el equipo conformado por Johanna Estefanía Alemán Copto y Jesús Pablo Vera Vázquez, se hizo acreedor a medalla de bronce con el proyecto “IXTIYOL”, un chaleco auxiliar enfocado en mejorar la movilidad de personas con discapacidad visual.

Los tres equipos ganadores estuvieron integrados por estudiantes de sexto semestre de la carrera de Mecatrónica y contaron con la asesoría del profesor Artemio Sifuentes Solís, quien ha sido pieza clave en el desarrollo de estos proyectos innovadores.

El director general del Conalep, Omar Bazán Flores, resaltó que estos logros son reflejo del talento, la dedicación y el compromiso de las alumnas y alumnos, así como del valioso acompañamiento de sus docentes.

“En Conalep seguimos impulsando una educación técnica de calidad, orientada a la innovación y al desarrollo de soluciones que impacten positivamente en la sociedad. Felicito ampliamente a los equipos participantes y les deseo el mayor de los éxitos en la siguiente etapa”, expresó el directivo.