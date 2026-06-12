FIFA confirma las primeras asignaciones para los árbitros mexicanos en la Copa del Mundo

La representación mexicana dentro del arbitraje internacional comenzará a tener actividad en la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de que se confirmaran las primeras asignaciones para César Arturo Ramos y Katia Itzel García en la fase de grupos del torneo.

Katia Itzel García hará historia al debutar en una Copa del Mundo varonil. La árbitra mexicana fue designada como cuarta oficial para el encuentro entre Japón y Países Bajos, correspondiente al Grupo F, que se disputará este domingo 14 de junio en el Estadio Dallas.

La silbante estará acompañada por la también mexicana Sandra Ramírez, quien participará como árbitra asistente de reserva, fortaleciendo la presencia femenina de México.

The match officials for @FIFAWorldCup matches 9, 10, 11 and 12 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) June 11, 2026

Por su parte, César Ramos tendrá una nueva oportunidad de demostrar su experiencia mundialista al ser nombrado árbitro central para el duelo entre Irán y Nueva Zelanda, programado para el lunes 15 de junio en el Estadio Los Ángeles.

Estará respaldado por sus compatriotas Alberto Morín y Marco Bisguerra, quienes fungirán como primer y segundo árbitro asistente, respectivamente, conformando una cuarteta completamente mexicana para este compromiso.

Las designaciones representan un importante reconocimiento al trabajo que el arbitraje nacional ha realizado en los últimos años en competencias internacionales. En el caso de Katia Itzel García, su participación marca un paso significativo para las mujeres mexicanas dentro del futbol mundial, mientras que César Ramos continúa consolidándose como uno de los árbitros más destacados de la región.

The match officials for @FIFAWorldCup matches 13, 14, 15 and 16 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) June 12, 2026

Con estas primeras asignaciones, México no solo tendrá protagonismo en las gradas y en la cancha durante el Mundial 2026, sino también en la impartición de justicia dentro de algunos de los encuentros más importantes del torneo.