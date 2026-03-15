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Habrá recolección de basura de manera habitual el día de mañana 16 de marzo

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El titular de la Dirección de Limpia, Gibran Solís, informó que el servicio de recolección de basura se realizará de manera regular el próximo lunes 16 de marzo, a pesar del asueto.

El funcionario explicó que las actividades continuarán con normalidad para garantizar la prestación del servicio a la ciudadanía.

Recordó que los únicos días del año en los que se suspende el servicio de recolección de basura son el 25 de diciembre y el 1 de enero. Fuera de esas dos fechas, el servicio se mantiene activo de forma regular.

Para finalizar, informó que el relleno sanitario permanecerá abierto en su horario normal para la disposición de residuos comerciales e industriales.

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