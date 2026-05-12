La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) campus Juárez, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, llevará a cabo diversas actividades esta semana, entre las que destacan la Ceremonia de Identidad y la toma de protesta del Comité Estudiantil de Psicología.

Cada semestre, los alumnos de nuevo ingreso participan en la Ceremonia de Identidad, cuyo objetivo es fortalecer el sentido de pertenencia hacia la Facultad. Durante el evento, los estudiantes reciben de manera simbólica una camiseta institucional, con la que reafirman el compromiso con los valores que representa la universidad y su responsabilidad hacia la comunidad.

La ceremonia se realizará este martes 12 de mayo a las 9:00 horas en las instalaciones de la FCPyS, ubicadas en Henry Dunant número 4612, en la colonia Anillo Envolvente PRONAF.

Posteriormente, a las 9:30 horas, se llevará a cabo la toma de protesta del Comité Estudiantil de Psicología, integrado por aproximadamente 10 alumnos de la carrera. Este grupo tiene como propósito impulsar actividades con impacto positivo tanto para la comunidad estudiantil como para la sociedad en general.

En ambos eventos se contará con la presencia de autoridades de la Facultad, entre ellas el director de la institución, M.A.P. Mario Alberto Duarte Bustillos; el secretario de Extensión y Difusión Cultural, M.A. Manuel Omar Barraza Barrón; el secretario Académico, M.A. Marco Antonio Rodríguez Bordallo; la secretaria Administrativa, M.C. Mónica Ivonne Moreno García; la secretaria de Investigación y Posgrado, Dra. Martha Aurelia Dena Ornelas; y el secretario de Planeación, Dr. Daniel Sierra Carpio.