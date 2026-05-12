Más de 500 madres juarenses se reunieron en el festejo organizado por la diputada Xóchitl Contreras, donde el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, reconoció la fuerza, carácter y entrega de las mujeres fronterizas, a quienes describió como ejemplo para todo el país.

En un ambiente de convivencia, música y cercanía, Bonilla convivió con las asistentes y dedicó un mensaje especial a las madres de Ciudad Juárez, destacando el esfuerzo diario con el que sostienen a sus familias y enfrentan las dificultades.

“Gracias mamás de Juárez por no rendirse nunca, por darle ejemplo a todos y todas, por sacar fuerza quién sabe de dónde en los momentos más difíciles”, expresó.

Durante su intervención, el alcalde aseguró que la fortaleza de las mujeres fronterizas distingue a Juárez en todo México.

“Las mujeres de Juárez son las que le dan norte a todo México”, afirmó ante las asistentes.

Marco Bonilla destacó que en esta frontera hay mujeres “bien fregonas”, que trabajan, cuidan a sus hijos y mantienen unido el hogar aun en medio de jornadas difíciles y momentos complicados.

“Aquí en Juárez hay mamás que se levantan antes que salga el sol y no paran hasta la noche… y todavía llegan a cuidar, escuchar, abrazar y resolverlo todo”, señaló.

Por su parte, la diputada Xóchitl Contreras agradeció la presencia de las cientos de asistentes y reiteró que este encuentro fue preparado para reconocer a las madres juarenses por su entrega diaria y el papel fundamental que desempeñan en sus familias y en la comunidad.

Al evento acudieron también el dirigente estatal del PAN en Juárez, Ulises Pacheco; el recaudador de rentas Raúl García Ruiz; Marisela Terrazas; así como distintos liderazgos y representantes de la frontera.

La celebración estuvo marcada por momentos de convivencia y reconocimiento para las mujeres que todos los días sostienen a Juárez desde sus hogares, sus trabajos y sus familias.