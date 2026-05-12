Más de 600 juarenses acudieron el fin de semana a los módulos móviles de Tesorería instalados en distintos sectores de la ciudad para hacer pagos del impuesto predial, regularizar adeudos y aprovechar descuentos en infracciones viales, informó la directora de Ingresos, Blanca Dolores Romero Aguilar.



Indicó que durante la jornada realizada en la colonia Adolfo López Mateos, como parte de la Cruzada por Juárez, se atendieron 473 cuentas, con una recaudación total de un millón 263 mil 605 pesos.



Comentó que las cajas instaladas en ese punto brindaron atención hasta las 2:30 de la tarde debido a la alta respuesta de la ciudadanía, que acudió para aprovechar descuentos y facilidades de pago ofrecidas por el Municipio.



Romero Aguilar señaló que en la unidad móvil instalada en el sector de Salvárcar se aplicaron 130 cobros, con una recaudación de 694 mil 787 pesos durante la jornada sabatina.



Destacó que estos programas itinerantes permiten acercar los servicios municipales a distintos sectores de la ciudad y facilitar a las familias juarenses el cumplimiento de sus contribuciones sin necesidad de trasladarse a oficinas centrales.



Exhortó a la ciudadanía a aprovechar la próxima jornada de atención que se llevará a cabo el sábado 23 de mayo en el Centro Comunitario Frida Kahlo, ubicado en las calles Soneto 156 y Las 2 Fridas, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.



Indicó que durante esa jornada estarán disponibles descuentos en recargos por rezago del impuesto predial, pagos diferidos y descuentos en infracciones de vialidad.