La tercera edición del programa “Juárez Amanece Limpio” dejó resultados históricos con la intervención de 10 colonias, en donde dependencias municipales trabajaron de manera coordinada para recuperar espacios públicos, diques, parques, camellones y terrenos baldíos.



El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, destacó que esta jornada, realizada hacia el sur de la ciudad, logró un impacto importante, tanto por el alcance de las acciones como por la cantidad de residuos retirados.



“Los resultados son realmente interesantes, primero por el alcance de los trabajos realizados. Fueron 26 diques intervenidos, además de 7 camellones, 7 áreas verdes, 3 parques y 4 terrenos baldíos que fueron limpiados y recuperados para beneficio de los vecinos”, expresó.



El funcionario explicó que como parte de las labores de limpieza, fueron retiradas 192 toneladas de hierba y basura de parques, diques y vialidades, lo que equivale a 24 camiones recolectores completamente llenos de residuos.



Además se recolectaron 4 mil 500 llantas, una cifra que ejemplificó de manera gráfica para dimensionar el impacto ambiental que representan.



“Si acomodáramos todas las llantas en línea recta formarían una distancia de 3.7 kilómetros. Y si las apiláramos una sobre otra, tendríamos una torre de más de 100 metros de altura, mucho más alta que la X”, comentó.



Durante la jornada también se retiraron 230 toneladas de tierra de arrastre, 2 mil 350 de escombro y azolve, así como 120 de tiliches; además se realizó el pintado de casi 8 mil metros cuadrados en distintos espacios públicos y se pintó un puente peatonal en el fraccionamiento Los Arcos.



Solís Kanahan indicó que en algunos terrenos baldíos se iniciaron procedimientos administrativos contra propietarios debido al abandono de los predios.



También resaltó que uno de los principales objetivos del programa es mantener limpios los espacios recuperados, por lo que lanzó un exhorto a la ciudadanía para colaborar con el cuidado de las áreas intervenidas y denunciar a quienes continúan arrojando basura, llantas y escombro en la vía pública.



Dijo que las jornadas son integrales ya que además de la limpieza general, la Dirección General de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Limpia, instala contenedores de “Puntos Limpios a tu Colonia” y realiza recorridos de atención en vialidades cercanas a las colonias intervenidas.



“El objetivo no es solamente recuperar un parque o un dique, sino intervenir de manera integral toda la colonia y mejorar el entorno de las familias”, señaló.



El director de Limpia recordó que este programa forma parte de la estrategia impulsada por el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, cuya meta es intervenir 110 colonias durante el año, de las cuales ya se han atendido las primeras 30 mediante el trabajo conjunto de todas las dependencias municipales.



Las colonias intervenidas en esta edición fueron Las Almeras, Puente Bravo, Terranova, Villas del Sur, Villa Residencial del Real, Villa Residencial del Real II, Valle de Los Olivos, Puente Alto, Los Arcos y Colonial del Sur.