Marco Bonilla Mendoza formalizará este domingo 22 de noviembre su registro como precandidato a la gubernatura del estado por el Partido Acción Nacional (PAN), en un evento programado para las 12:00 horas en las instalaciones del Comité Directivo Estatal albiazul.

De acuerdo con la convocatoria difundida por el partido, el registro se llevará a cabo en la sede estatal del PAN, ubicada en la calle Francisco Zarco número 2437, en la colonia Jardines del Santuario, donde se prevé la asistencia de militantes, simpatizantes y los principales cuadros políticos del panismo chihuahuense.

La expectativa dentro de Acción Nacional es que el evento se convierta en una demostración de músculo político y unidad interna, ya que se espera la presencia de la dirigencia estatal, alcaldes emanados del PAN, diputados locales y federales, así como exdirigentes y figuras históricas del partido que han respaldado el proyecto político del actual presidente municipal con licencia de la capital.

Fuentes al interior del panismo señalan que el registro de Bonilla representa uno de los momentos más importantes en la ruta electoral rumbo a la sucesión gubernamental de Maru Campos, al tratarse del perfil que actualmente concentra mayores respaldos dentro de las estructuras partidistas y de gobierno vinculadas al PAN en Chihuahua.

El acto también será observado con atención por los distintos grupos políticos del estado, debido a que marcará el arranque formal de una nueva etapa en las definiciones internas del partido y enviará señales sobre el nivel de cohesión de Acción Nacional de cara a los próximos comicios.

Durante las últimas semanas, diversos liderazgos panistas han manifestado públicamente su respaldo a Bonilla, destacando los resultados obtenidos durante su administración municipal y su posicionamiento político dentro del escenario estatal.

Se prevé que durante el registro, Marco Bonilla emita un mensaje dirigido a la militancia, donde trace las líneas generales de su proyecto político y haga un llamado a la unidad del panismo para enfrentar los retos electorales que se avecinan.

La ceremonia está abierta a militantes y simpatizantes, según se establece en la invitación difundida por el partido, que promueve el registro de la precandidatura de Bonilla «hacia la gubernatura», en lo que perfila como uno de los eventos políticos de mayor relevancia para el PAN en Chihuahua durante este año.