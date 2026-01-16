jueves, enero 15, 2026
Formula imputación a detenido por el delito de desaparición forzada
Chihuahua

Formula imputación a detenido por el delito de desaparición forzada

La Unidad Especializada en la Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, formuló imputación en contra de Luis Abelardo B.G., por el delito de desaparición forzada cometida por particulares, en perjuicio de una víctima masculina, en la ciudad de Chihuahua.

El imputado fue detenido ayer miércoles por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en la calle 34 y Miguelitos de la colonia Campesina, en la ciudad de Chihuahua, en donde le cumplimentaron la orden de aprehensión girada en su contra bajo la causa penal 37/2026.

En la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público hizo del conocimiento al imputado que se le atribuye el delito cometido el 15 de abril del 2025, aproximadamente a las 2:00 horas, cuando en compañía de diversos sujetos, lesionaron de muerte a la víctima, y depositaron el cuerpo en una alcantarilla ubicada debajo del puente denominado Oasis, en el cruce de las calles Río Chuvíscar y Río Grijalva, de la colonia Martín López.

Las investigaciones realizadas en coordinación con agentes de Integración de Información, Análisis e Inteligencia de la AEI, lograron individualizar la posible participación de Luis Abelardo B.G., en los citados hechos.

De acuerdo con la investigación ministerial, la intención era que se desconociera el paradero del cuerpo, pero un mes después de su desaparición, algunos restos del cadáver fueron localizados en el puente Guadalupe, de la avenida Fuerza Aérea.

El Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado y fijó para el próximo lunes 19 de enero, a las 13:00 horas la audiencia de vinculación o no a proceso.

Gracias al trabajo de investigación de los elementos ministeriales, es como se logra dar con los responsables de delitos de alto impacto, así como se proporciona seguridad a las víctimas de que se les hará justicia.

