jueves, enero 15, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Da Maru Campos y Oscar Ibáñez seguimiento a proyectos que desarrolla la UTCJ
Chihuahua

Da Maru Campos y Oscar Ibáñez seguimiento a proyectos que desarrolla la UTCJ

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La gobernadora Maru Campos sostuvo una reunión de trabajo con Óscar Ibáñez, rector de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), para dar seguimiento a los proyectos y acciones que actualmente desarrolla la institución.

Durante el encuentro revisaron los avances en materia académica, así como los apoyos que el Gobierno del Estado otorga de manera constante para fortalecer la infraestructura, la calidad educativa y el desarrollo integral de la comunidad universitaria.

La Gobernadora reiteró su compromiso con la educación superior y con el impulso a las universidades tecnológicas.
Consideró que estos planteles son un eje clave para la formación de talento, así como del desarrollo económico y social del estado.

You Might Also Like

You may also like

Formula imputación a detenido por el delito de desaparición forzada

Presume defensa despliegue en la nieve contra el crimen en la Sierra...

Continúa Arturo Medica con entrega de apoyos en la Sierra por bajas...

Remodeló IMSS Chihuahua el servicio de Hemodiálisis de la UMAA No. 68

Presentan 21 eventos turísticos en Guachochi

Realizó Coespris 6 mil 404 verificaciones sanitarias durante 2025; suspendió 360 establecimientos