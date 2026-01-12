La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, regresa este 2026 a sus jornadas de convenios y descuentos, con el objetivo de facilitar a los usuarios la regularización de sus adeudos.

La unidad móvil de la J+, estará el viernes 16 de enero, de 10.30 de la mañana a 6:30 de la tarde, y el sábado 17, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en el estacionamiento de Plaza Las Torres, ubicado en el cruce de Avenida de las Torres y Ramón Rayón, durante estas jornadas, las personas reciben atención personalizada, para poner su cuenta al corriente de forma rápida.

Emma Zuvia, jefa del Departamento de Recuperación de Adeudo, explicó que para este año se consideró a las personas que, por motivos laborales, no pueden acudir en horarios laborales, por lo que se amplió el tiempo de atención.

“Vamos a estar este viernes, con todo ahí en Plaza Las Torres para ayudarles a todos los usuarios que se regularicen en un horario de 10:30 de la mañana a 6:30 de la tarde, y el sábado también desde las 9 de la mañana hasta la 1:30, entregamos propuestas de regularización, pero si no le llego puede acudir, no hay un tabulador de descuentos, depende de cada caso”, señaló.

El llamado está dirigido a los habitantes de las colonias Bosques de Salvárcar, Complejo Roma, El Campanario, El Fortín, El Granjero, Los Alcaldes, Hacienda de las Torres, Héroes de la Revolución, Horizontes del Sur, Infonavit Salvárcar, Los Portales, Misiones del Real, Paquimé, Parajes del Sol, Paseo de las Torres, Paseo Santa Mónica, Paseos del Alba, Praderas de la Sierra, Praderas de Henequén, Rincón del Sol, Rincón del Sur, Rinconada de las Torres, Roma, Torres del PRI, Torres del Sur, Valle del Sur, Villas de Salvárcar, Vistas de la Aurora, así como en zonas aledañas.

Con estas jornadas, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez reafirma su compromiso de acercar trámites, descuentos y alternativas de pago, para beneficio de las familias juarenses.