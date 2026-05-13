El Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Desarrollo Económico, presentó oficialmente el festival “Juárez en La Juárez 2026”, evento que se llevará a cabo el próximo sábado 16 de mayo sobre la emblemática avenida Juárez, con música en vivo, comida, ambiente familiar y una importante participación de negocios locales.



Durante la presentación en conferencia de prensa, la directora de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño, informó que el evento comenzará a las 3:00 de la tarde y se extenderá hasta la 1:00 de la mañana, buscando reunir tanto a familias juarenses como a visitantes provenientes de El Paso, Texas.



La funcionaria destacó que los festivales realizados anteriormente sobre la avenida Juárez han sido un éxito rotundo, por lo que esperan nuevamente una gran asistencia.



“Nos espera otra fiesta en La Juárez”, expresó Maldonado, quien explicó que el evento fue programado para el fin de semana de quincena, con el objetivo de incentivar la convivencia y el consumo en restaurantes, bares y comercios del sector.



En representación de los empresarios de la avenida Juárez participó Ángel Ramírez, del restaurante La Santa, quien reiteró el compromiso del sector comercial para mantener este tipo de actividades que fortalecen la economía local y atraen turismo al Centro Histórico de la ciudad.



El festival contará con tres escenarios musicales, uno en La Santa, otro en la calle Colón y en la Tlaxcala, donde se presentarán artistas y agrupaciones como DJ Spock, Marian Rock Band, Elegancia Prohibida, Blue Rose, Los Exponentes, Yareli “La Voz Bravía”, Tavo Vargas, Cocktail y Lalo Mix, entre otros.



Además de los espectáculos musicales, el evento incluirá food trucks, comida típica, bebidas y actividades para toda la familia, con la participación de negocios como La Santa, La Chuchería, Kentucky Bar y Taquito Mexicano.



Tania Maldonado agradeció también el respaldo de dependencias municipales como Protección Civil, la Coordinación de Seguridad Vial, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Servicios Públicos, quienes participarán en la logística y seguridad del evento.



La funcionaria recordó que el festival del año pasado por el 5 de mayo fue uno de los eventos con mayor asistencia del año, mientras que durante el reciente Spring Break en la avenida Juárez se registró una afluencia superior a las 15 mil personas.



“Yo creo que esta vez no va a ser la excepción y probablemente se rebase ese número”, comentó.



El Gobierno Municipal reiteró la invitación a la ciudadanía para acudir al festival y disfrutar de una noche de música, gastronomía y convivencia en el corazón de Ciudad Juárez.