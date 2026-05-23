Maru Campos cuestiona citatorio de la FGR

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, recibió este sábado un citatorio para comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR), diligencia que le fue entregada por agentes federales y que, aseguró, enfrentará personalmente pese a contar con fuero constitucional.

Durante el momento de la notificación, la mandataria estatal afirmó: “Aquí estoy, por supuesto, dando la cara y recibiéndolo”, al tiempo que lamentó que, según consideró, se estén utilizando instituciones federales para afectar políticamente al estado de Chihuahua.

Campos informó que deberá presentarse el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas ante autoridades federales. “Bueno, pues ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, expresó frente a medios de comunicación y funcionarios presentes en el lugar.

La gobernadora también cuestionó que otros mandatarios estatales no hayan sido llamados a comparecer por casos similares. “Aunque una servidora tenga fuero constitucional, con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer ante la Fiscalía General de la República, ni a ningún otro gobernador de este país”, declaró.

Asimismo, reiteró que comprende que los agentes encargados de entregar el documento “están haciendo su trabajo”, aunque insistió en que lamenta que este procedimiento pueda utilizarse para generar un impacto político y mediático en perjuicio de Chihuahua.

La comparecencia de Maru Campos ocurre en medio de las investigaciones federales relacionadas con presuntas operaciones de agentes estadounidenses en territorio chihuahuense, un tema que en las últimas semanas ha provocado controversia política y un debate nacional sobre soberanía y seguridad.