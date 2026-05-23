El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP) llevó a cabo de manera simultánea en sus ocho planteles y dos extensiones el taller “Escuela para madres, padres y personas cuidadoras”, así como jornadas de actualización académica dirigidas a estudiantes, beneficiando en conjunto a más de 1,800 personas.

Estas acciones forman parte de la estrategia institucional para fortalecer el desarrollo integral de las y los jóvenes, además de brindar herramientas a las familias para la atención y acompañamiento de las y los adolescentes.

El taller para madres, padres y personas cuidadoras se desarrolló en auditorios y espacios de reunión de los distintos planteles, abordando temas relacionados con la prevención del consumo de sustancias en adolescentes, identificación de señales de alerta, estrategias familiares, comunicación efectiva y fortalecimiento del entorno emocional.

De manera paralela, en las aulas de los centros educativos se llevaron a cabo actividades de actualización académica con el propósito de apoyar a las y los estudiantes en la regularización de su estatus escolar y reforzar conocimientos en distintas áreas formativas.

El director general estatal de CONALEP Chihuahua, Dr. Omar Bazán Flores, dio la bienvenida a todas y todos los participantes desde el auditorio del Plantel Chihuahua I, destacando la importancia de mantener una coordinación permanente entre escuela, familias y comunidad educativa.

“En CONALEP Chihuahua trabajamos para fortalecer no solamente la formación académica de nuestras y nuestros estudiantes, sino también el entorno familiar y social que les permita desarrollarse de manera integral. La participación de madres, padres y personas cuidadoras es fundamental para construir mejores oportunidades para nuestra juventud”, expresó.

Asimismo, reconoció el compromiso del personal docente, directivo y especialistas que participaron en las actividades desarrolladas en los distintos planteles del estado.

Con estas acciones, CONALEP Chihuahua refrenda su compromiso de impulsar programas de acompañamiento integral, prevención y fortalecimiento académico en beneficio de la comunidad estudiantil y sus familias.