La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), a través de la Dirección General de Vinculación, Intercambio y Responsabilidad Social, entregó 70 paquetes de útiles escolares y mochilas a niñas y niños de preescolar Sewa Sewarame (Flor Floreciente) y de la Escuela Primaria Indígena Adelina Romero Fontes, ubicados en la colonia Tarahumara, al pie de la sierra de Ciudad Juárez.

El acto, realizado a las 9:00 horas, reunió a autoridades universitarias, docentes y representantes de la comunidad Rarámuri. Aunque la entrega representó un alivio económico inmediato para varias familias, el mensaje central que dejaron los participantes fue otro: la necesidad de que el vínculo entre la Universidad y la comunidad se convierta en un acompañamiento sostenido y no en una intervención aislada.

Flores Palma, quien lleva dos años como gobernador de la colonia, señaló que es la primera vez que recibe un apoyo de este tipo en representación de su comunidad. Además de agradecer a la Universidad, pidió que futuras visitas incluyan convivencia directa con los menores beneficiados, así como alimentos no perecederos.

“Les agradezco mucho y les pido que sigan apoyándonos en el futuro si tienen la oportunidad. También sería muy bonito que visitaran a los niños que reciben estos apoyos”.

El doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, rector de la UACJ, respaldado por el apoyo del doctor Salvador David Nava Martínez, secretario general; la maestra Kathya Yazmín Sánchez Pérez, directora general de Vinculación, Intercambio y Responsabilidad Social; y el maestro Arturo Herrera Robles, subdirector de Responsabilidad Social Universitaria, explicó que la actividad forma parte de una campaña impulsada por la DGVIRS y apoyada por sus estudiantes de su proyecto de servicio social, quienes colaboran en la recolección de materiales escolares.

El rector confirmó que es la primera vez que la UACJ realiza esta actividad en una comunidad como la colonia Tarahumara y abrió la posibilidad de replicar proyectos similares en zonas cercanas a la sierra Tarahumara y en el entorno del Campus Cuauhtémoc, aunque aclaró que ello requerirá coordinación con las autoridades de ese campus.

El profesor Misael Bustillos Ríos, director de la Escuela Primaria Indígena Adelina Romero Fontes, informó que el plantel atiende actualmente a 150 estudiantes de primero a sexto grado. Consideró que las mochilas y útiles representan un incentivo concreto para la permanencia escolar y subrayó que muchos alumnos expresan interés en continuar estudios de nivel medio superior y superior.

Más allá del agradecimiento institucional, Bustillos planteó una expectativa concreta: que la relación entre la UACJ y la escuela evolucione hacia proyectos y actividades conjuntas permanentes.

“Esperamos que esta colaboración no se quede solamente en esta ocasión, sino que continúe fortaleciéndose la relación entre la UACJ y nuestra escuela”.

La colonia Tarahumara, fundada hace aproximadamente 29 años y asentada en las faldas de la Sierra de Ciudad Juárez, conserva una identidad comunitaria marcada por la presencia rarámuri.

En ese contexto, la jornada universitaria tuvo un valor simbólico evidente: acercar una institución de educación superior a niñas y niños que apenas inician su trayectoria escolar y colocar sobre la mesa una pregunta más amplia sobre continuidad educativa, acceso y acompañamiento en comunidades históricamente vulnerables.