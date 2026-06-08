Con el objetivo de mejorar el suministro de agua potable en las diferentes etapas de Riberas del Bravo, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) realiza trabajos de instalación de nueva tubería sobre la calle Rivera del Bravo, obra que beneficiará a más de 5 mil cuentas del sector.

Jorge Guerrero, coordinador del Distrito 2 de Agua Potable, informó que actualmente se instalan 200 metros de tubería de 8 pulgadas sobre los carriles del lado poniente de la calle Rivera del Bravo.

Explicó que, esta infraestructura será interconectada con una línea de 10 pulgadas ubicada sobre la carretera Juárez–Porvenir, lo que permitirá reforzar el abastecimiento de agua potable en esta zona de la ciudad mediante el pozo 264.

“Esta tubería beneficiará a todas las etapas de Riberas del Bravo, ya que forman parte de un mismo circuito. Al incorporar un mayor flujo de agua potable proveniente de otro pozo, se reflejará una mejora en el suministro para los usuarios”, señaló.

Asimismo, indicó que las labores se realizan de manera intermitente y en horarios de menor afluencia vehicular, con el propósito de reducir al mínimo las afectaciones a la circulación y a los habitantes del sector.

Durante los primeros dos días de trabajo se han instalado 80 metros lineales de tubería, sin embargo, las acciones continuarán hasta concluir la colocación de los 200 metros en su totalidad.

La JMAS agradece la comprensión de la ciudadanía por las molestias temporales que estas labores pudieran ocasionar y reitera que esta obra contribuirá a fortalecer la infraestructura y mejorar el servicio de agua potable para las familias de Riberas del Bravo.