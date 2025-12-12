Viernes 12 de Diciembre del 2025

La Dirección de Salud Municipal continúa con su campaña de vacunación contra la influenza, por lo que durante el presente mes el Departamento de Medicina Preventiva recorre diferentes oficinas municipales para atender a los empleados y la ciudadanía que se encuentre presente.



Daphne Patricia Santana Fernández, titular de la dependencia, comentó que la campaña de vacunación dio inicio el 1 de diciembre, atendiendo a la población de la presidencia municipal durante toda esa semana.



Desde el arranque de la jornada, el personal de Salud ha trabajado en distintos espacios municipales.



El 15 de diciembre acudirán a la Dirección de Limpia y al taller mecánico municipal; el día 16 permanecen en las oficinas de Alumbrado Público y la Coordinadora Suroriente; el 17, atienden a empleados y usuarios de la Dirección General de Protección Civil; el 18 se trasladan a las oficinas del DIF Municipal y el 19 a la Dirección de Educación.



El 22 de diciembre aplicarán las vacunas en las instalaciones del rastro; el 23 a empleados de la Dirección General de Obras Públicas y el 26 en la estancia infantil del Gobierno Municipal.



El lunes 29 acuden a las oficinas del Instituto del Deporte y Cultura Física; mientras que el 30 de diciembre al Instituto Municipal de Investigación y Planeación.



Iniciando el año 2026 reanudan su jornada de vacunación en los edificios municipales restantes.



Hasta el momento se han aplicado 431 vacunas, avance que refleja la respuesta favorable de la plantilla laboral y el compromiso de las brigadas que recorren cada punto establecido conforme al calendario institucional, expresó Santana Fernández .



Añadió que el objetivo es mantener la cobertura en cada dependencia para fortalecer la prevención y reducir riesgos durante la temporada invernal, ya que es una de las indicaciones del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar.