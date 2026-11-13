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Cerrarán carriles el próximo 16 de noviembre de la avenida De las Torres por construcción de nuevos Pasos Inferiores

by EditorJRZ
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La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) informó que el próximo lunes 16 de noviembre, inician los trabajos de construcción de los pasos inferiores en la avenida Villarreal Torres en Ciudad Juárez.

Para llevar a cabo las labores, serán cerrados los carriles principales a la altura de la avenida Valle del Sol y el bulevar Tomás Fernández, por lo que el tránsito vehicular circulará por los laterales.

Quienes transiten de norte a sur sobre Valle del Sol, bajarán a la lateral antes de llegar a la sucursal de la cadena comercial S-Mart, para reincorporarse posteriormente.

De sur a norte los vehículos se integrarán a la lateral, a la altura del acceso a Plaza Sendero. Se reincorporarán a carriles centrales después de pasar la zona de obra.

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En ambos sentidos de la Tomás Fernández, deberán tomar los carriles laterales antes de llegar al cruce y reincorporarse después de pasar por el área de trabajo.

La SCOP agradece la comprensión y la paciencia de la ciudadanía, y hace un llamado a salir con anticipación, considerar los tiempos de traslado y respetar los señalamientos.

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