La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) informó que el próximo lunes 16 de noviembre, inician los trabajos de construcción de los pasos inferiores en la avenida Villarreal Torres en Ciudad Juárez.

Para llevar a cabo las labores, serán cerrados los carriles principales a la altura de la avenida Valle del Sol y el bulevar Tomás Fernández, por lo que el tránsito vehicular circulará por los laterales.

Quienes transiten de norte a sur sobre Valle del Sol, bajarán a la lateral antes de llegar a la sucursal de la cadena comercial S-Mart, para reincorporarse posteriormente.

De sur a norte los vehículos se integrarán a la lateral, a la altura del acceso a Plaza Sendero. Se reincorporarán a carriles centrales después de pasar la zona de obra.

En ambos sentidos de la Tomás Fernández, deberán tomar los carriles laterales antes de llegar al cruce y reincorporarse después de pasar por el área de trabajo.

La SCOP agradece la comprensión y la paciencia de la ciudadanía, y hace un llamado a salir con anticipación, considerar los tiempos de traslado y respetar los señalamientos.