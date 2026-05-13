La Dirección de Alumbrado Público llevó a cabo trabajos de rehabilitación y mantenimiento en el bulevar Bernardo Norzagaray, en un tramo de 9.5 kilómetros comprendido entre la avenida Rancho Anapra y el mismo bulevar.



El titular de la dependencia, Abraham Espitia, informó que las labores se realizaron con el objetivo de mejorar la iluminación y brindar mayor seguridad a los automovilistas y peatones que transitan por esa zona.



Indicó que las acciones incluyeron la instalación de 46 luminarias tipo LED de 160 y 200 watts, además de la rehabilitación de 16 luminarias LED de 190 y 210 watts.



Asimismo, se le dio el mantenimiento preventivo y correctivo a 207 luminarias LED de distintas capacidades, entre ellas de 161, 190, 200, 210, 240 y 315 watts.



“Con estos trabajos se logró poner en funcionamiento 269 luminarias encendidas a lo largo del bulevar, mejorando considerablemente la visibilidad y las condiciones de seguridad en este corredor vial”, comentó.



Como parte de la rehabilitación de la infraestructura eléctrica, el personal de Alumbrado Público también instaló dos bases de concreto de 1.20 metros y trabajó en la rehabilitación de seis bases más de las mismas dimensiones.



Además, instalaron ocho brazos metálicos de 1.70 metros y seis arbotantes dobles, reforzando la estructura del sistema de iluminación.



En cuanto a la red eléctrica, se rehabilitaron 500 metros de red de alumbrado con cable aéreo 2 más 1 calibre 6, así como 200 metros de red con cable calibre 14, acciones que permiten mejorar el funcionamiento y la eficiencia del sistema de alumbrado público.



El director de Alumbrado Público dijo que estos trabajos forman parte de las acciones permanentes para fortalecer la infraestructura urbana y ofrecer espacios más seguros y mejor iluminados para las familias juarenses.