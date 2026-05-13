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Obtiene FGR sentencia de 11 años de prisión contra una persona detenida con un pastillas de fentanilo en Chihuahua

by Salvador Miranda
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El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Chihuahua, obtuvo de un juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, sentencia condenatoria contra Mario “N”, por acreditar penalmente su participación en la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de transporte de fentanilo.

Al realizar una revisión en el Puesto Militar de Seguridad Samalayuca, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detuvieron a Mario “N”, cuando encontraron en la camioneta en la que viajaba, mil pastillas de fentanilo.

Los elementos aprehensores pusieron a Mario “N”, la droga asegurada y el vehículo a disposición del fiscal federal en la entidad, quien integró la carpeta de investigación correspondiente.

Reunidos los elementos de prueba suficientes, el agente del Ministerio Público de la Federación llevó a Maro “N” ante el juez de la causa, de quien obtuvo una pena de 11 años 10 meses 15 días de prisión, y una multa de 150 unidades de medida y actualización (UMAS), equivalente a la cantidad de 14 mil 433 pesos.

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